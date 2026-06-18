Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Μεξικό - Νότια Κορέα

Με… φόρα και τρομερό σερί 8/9 έρχεται η νέα πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports.

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Μεξικό - Νότια Κορέα
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Την Πέμπτη (18/06) ξεκινά η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Το Μεξικό θα υποδεχθεί τη Νότια Κορέα, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από νίκες στην πρεμιέρα και να θέλουν μια ακόμα για να «κλειδώσουν» την πρόκριση στα νοκ άουτ και να βρεθούν αγκαλιά με την πρωτιά.

Οι Ασιάτες είχαν εξαιρετική εικόνα απέναντι στη Τσεχία, για τον λόγο αυτό η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports είναι για Χ2, σε απόδοση 1,82 με στόχο να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το σερί.

https://www.instagram.com/reel/DZurJmEADpW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη:

Μεξικό - Νότια Κορέα Χ2 ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,82

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