«Πέφτουν» γκολ σε Ηράκλειο και Πορτογαλία

Παιχνίδι με τα γκολ στις αναμετρήσεις ΟΦΗ - Άρης και Ρίο Άβε - Ζιλ Βισέντε.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Μία εβδομάδα μετά την ιστορική βραδιά στον Βόλο, το Ηράκλειο θυμίζει ακόμα… μεθυσμένη πολιτεία με τη μεγάλη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «σφράγισε» την πορεία της μ’ ένα τίτλο και πλέον καλείται να τελειώσει όμορφα τη χρονιά.

Οι Κρητικοί, με το Κύπελλο που σήκωσαν στο Πανθεσσαλικό, έβαλαν αυτόματα… τέλος και στη «μάχη» της Ευρώπης για τα play offs 5-8, αφού το… τελευταίο «εισιτήριο» που είχε… μείνει από την πρώτη τετράδα, κατέληξε στον ΟΦΗ. Και μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» πήραν το… καλό για το Europa League.

Το απόγευμα της Κυριακής (03/05) ο Όμιλος υποδέχεται τον Άρη. Οι «κίτρινοι» έχουν πλέον ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση της 5ης θέσης για λόγους γοήτρου, τη στιγμή που το ματς θα είναι το πρώτο μετά τον τίτλο του ΟΦΗ. Αναμένεται πανηγυρικό κλίμα στις εξέδρες και οι άμυνες, ίσως να μην είναι τόσο… σφικτές. Έτσι, θα πάμε στην επιλογή των 2-3 γκολ.

Αντίστοιχη θα είναι η επιλογή μας και στο ματς της Ρίο Άβε με την Ζιλ Βισέντε στην Πορτογαλία. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου φαίνεται να έχει ξεμπερδέψει με την παραμονή, αλλά προέρχεται από μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα ματς, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι παλεύουν για την Ευρώπη.

Η Ρίο Άβε δεν δείχνει το ίδιο… προσηλωμένη στην άμυνά της, κάτι που ισχύει και για την Ζιλ Βισέντε. Γι’ αυτό θα πάμε στην επιλογή 2-3 γκολ.

Οι προτάσεις της ημέρας

  • ΟΦΗ - Άρης 2-3 γκολ (1,91)
  • Ρίο Άβε - Ζιλ Βισέντε 2-3 γκολ (1,90)
