· Μύκονος

Περίπατος της Μυκόνου στην Ελβετία

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου επικράτησε εκτός έδρας της Φρίμπουργκ με 80-65 και έκανε το 2 στα δύο στο FIBA Europe Cup.

Περίπατος της Μυκόνου στην Ελβετία
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Συνεχίζει την εξαιρετική και… ιστορική της πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα η Μύκονος.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου επικράτησε στην Ελβετία, της Φρίμπουργκ με 80-65 και διπλασίασε τις νίκες της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του νησιού των ανέμων είχε πρώτο σκόρερο τον Ταϊρί Άπλμπι που είχε 16 πόντους, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Λοβ σταμάτησε τους 13 πόντους, με τον Τσάιλντς είχε ένα εντυπωσιακό double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Εμπαλά ξεχώρισε με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Μπέρνεγκερ να προσθέτει 10 πόντους. Καλή παρουσία από τον ευρωλιγκάτο Μόερμαν με 9 πόντους και 10 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-40, 52-56, 65-80

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

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