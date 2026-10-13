Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87: Λυτρωτής Ρόμπινσον σε «νεκρό» χρόνο!

Συναρπαστικό ματς διεξήχθη στη Βαρκελώνη, με την Μπαρτσελόνα να φτάνει στην 3η νίκη της στην EuroLeague, με 90-87 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον.

Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς ανέβηκε έτσι στο 3-2, ενώ οι φιλοξενουμενοι έπεσαν στο 1-4.

Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 19 πόντους (3/6 τρ.). Από την άλλη πλευρά ο Γιαμ Μαντάρ βρέθηκε σε τρομερό βράδυ, μετρώντας 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 40-42, 67-64, 90-87