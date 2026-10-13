«Τρελό» διπλό του Περιστερίου στην Ιταλία – Η Βαθμολογία

Σπουδαίο διπλό για το Περιστέρι μέσα στην Ιταλία, επί της Βαρέζε, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να παίρνει μια μεγαλειώδη νίκη και να κάνει το 2Χ2 στον όμιλό της.

Το Περιστέρι είναι στην κορυφή του ομίλου και την άλλη εβδομάδα πάει στην Ισπανία για το πολύ δύσκολο ματς με τη Μούρθια.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Βαρέζε - Περιστέρι 82-85 Μπάμπεργκ - Μούρθια (14/10, 20:00)

Η βαθμολογία

Ομάδα Αγώνες Ρεκόρ

1 Περιστέρι 2 2-0

2 Μούρθια 1 1-0

3 Βαρέζε 2 0-2

4 Μπάμπεργκ 1 1-0