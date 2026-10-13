Βαρέζε – Περιστέρι 82-85: Μεγάλη ανατροπή στην Ιταλία – Επέστρεψε από το -15 η ομάδα του Ξανθόπουλου

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε στο -15 στο ημίχρονο (52-37), όμως επέστρεψε δυναμικά μετά την ανάπαυλα και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι τέλους, καταφέρνοντας στο τέλος να κάνει το «2 στα 2» στη διοργάνωση.

Ο Ουίλ Κάριους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου με 17 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ έβαλε την υπογραφή του στη νίκη με το μεγάλο σουτ που πέτυχε 1:25 πριν από τη λήξη. Ο Νόα Φρίντελ πρόσθεσε 13 πόντους κι ο Τάι Νίκολς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους και 10 ασίστ. Για τη Βαρέζε, ο Χάντερ Χέιλ σημείωσε 20 πόντους και ο Ντέιβιντ Ντιουκ 15.

Η Βαρέζε πήρε τον έλεγχο πριν από την ανάπαυλα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, αναζητώντας λύσεις κοντά στο καλάθι με τον Καμαγκάτε και προηγήθηκαν 13-11 (4’). Το Περιστέρι παρέμεινε κοντά στο σκορ κι η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 27-26.

Η δεύτερη περίοδος, ωστόσο, ανήκε στη Βαρέζε. Με επιμέρους σκορ 13-4, οι Ιταλοί ξέφυγαν 40-30 (14’), εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά προβλήματα των φιλοξενούμενων και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι την ανάπαυλα, όταν το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 52-37.

Η αντεπίθεση του Περιστερίου

Μετά το ημίχρονο, το Περιστέρι άλλαξε την εικόνα του αγώνα, καθώς βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία και με σερί 11-0 μείωσε σε 52-48 (23’), βάζοντας ξανά πίεση στους γηπεδούχους. Η ελληνική ομάδα συνέχισε να πλησιάζει και πέρασε μπροστά με 64-61 (28’), ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Η Βαρέζε, πάντως, απάντησε πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου και ισοφάρισε σε 64-64.

Ο Κάριους έκρινε το θρίλερ στο φινάλε

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη για τη νίκη. Η Βαρέζε προηγήθηκε με 68-66 (32’), αλλά το Περιστέρι αντέδρασε κι έφτασε στο +5 (70-75 στο 35’). Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και, με πρωταγωνιστή τον Χέιλ, πέρασαν ξανά μπροστά με 79-78 (38’).

Σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Ουίλ Κάριους, καθώς με τρίποντο 1’25’’ πριν από τη λήξη, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στο Περιστέρι (79-81). Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν σωστά τις τελευταίες κατοχές κι οι εύστοχες βολές των Νίκολς και Παπαδάκη διαμόρφωσαν το τελικό 85-82, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη εκτός έδρας ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 52-37, 64-64, 82-85.

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