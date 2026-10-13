Πέρασε… πάνω από τη Μπασκόνια η Ντουμπάι

Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ η οποία κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας της Μπασκόνια με 93-79.

Η Ντουμπάι, με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος ουσιαστικά έριξε.. αυλαία στο ματς, με τη Μπασκόνια να μη μπορεί να αντιδράσει.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέβηκε στο 3-2, την ώρα που οι Βάσκοι υποχώρησαν στο 1-4, παραμένοντας χαμηλά στην κατάταξη.

Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν σημείο αναφοράς για την ομάδα του, έχοντας βοήθειες από τον Φιλίπ Πετρούσεφ που μέτρησε 17 πόντους. Εξίσου σημαντική και η παρουσία του Ντουέιν Μπέικον με 15 πόντους και 5 ασίστ. Για τους Βάσκους, ο Τάντας Σεντεκέρσκις είχε 13 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Έι Τζέι Λόσον να προσθέτει 12 πόντους με 5/12 σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 43-44, 62-70, 79-93.