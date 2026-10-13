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Παναθηναϊκός AKTOR: Συνεχίζει στην κορυφή και περιμένει την Χάποελ

Ο Παναθηναϊκός πέρασε και από το Βελιγράδι, έκανε το 5Χ5 και πλέον ετοιμάζεται για το 6Χ6.  – Πότε είναι αγώνας.

Παναθηναϊκός AKTOR: Συνεχίζει στην κορυφή και περιμένει την Χάποελ
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Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης στο Βελιγράδι αλλά κατάφερε να κάνει τη… δουλειά και με το παραπάνω, παίζοντας εξαιρετική άμυνα.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε με 72-55, κρατώντας τους παίκτες του Πεναρόγια σχεδόν 30 πόντους κάτω από τον μέσο όρο τους.

Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι στο 5Χ5, στην κορυφή της κατάταξης και μετράει αντίστροφα για τον αγώνα της Παρασκευής, στο T-Center με τη Χάποελ (21:15) για το 6Χ6.

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