· Ολυμπιακός

Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας

Πρωτοφανές σκηνικό στη Βαλένθια, όπου οι διαιτητές της αναμέτρησης απέβαλλαν τον Έλληνα τεχνικό με δεύτερη τεχνική ποινή.

Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας
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Ιστορικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το αποψινό βράδυ στη Euroleague, μιας και στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια πολύ πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Το βράδυ δεν είχε κυλήσει καθόλου καλά για την ομάδα του Πειραιά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι… έξαλλος αρχικά με τους παίκτες του και εν συνεχεία με τους διαιτητές. Όσο στράβωνε το ματς, τόσο πιο έξαλλος ήταν ο έμπειρος τεχνικός με αποτέλεσμα οι διαιτητές να τον χρεώσουν με δεύτερη τεχνική ποινή και να τον στείλουν στα αποδυτήρια.

Κάτι το οποίο προκάλεσε τεράστια έκπληξη σε ολόκληρη τη μπασκετική Ευρώπη.

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