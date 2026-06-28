Στην προετοιμασία της Σενεγάλης ο Μπάντιο

Ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από τον Παναθηναϊκό AKTOR, βρίσκεται ήδη στη Σενεγάλη, όπου ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας για την προετοιμασία ενόψει του «παραθύρου» του Ιουλίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο 27χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Γουινέα, ωστόσο υπολογίζεται κανονικά από το τεχνικό επιτελείο και αναμένεται να δώσει το «παρών» στις δύο κρίσιμες επίσημες αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Η Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει αρχικά την πρωτοπόρο του ομίλου Ακτή Ελεφαντοστού, την Τετάρτη 2 Ιουλίου (21:00), σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι Ιβοριανοί μετρούν το απόλυτο μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Στη συνέχεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σενεγάλης θα κοντραριστεί με τη Μαδαγασκάρη, την Παρασκευή 4 Ιουλίου (21:00), με στόχο ακόμη μία νίκη που θα το διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Και οι δύο αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν στο Ντακάρ, με τον Μπάντιο να ετοιμάζεται να ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR.