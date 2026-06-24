Τραμπζονσπόρ: Ανακοίνωσε τον Ζέιβιερ Τίλμαν

Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζέιβιερ Τίλμαν, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ έχει ήδη στο παλμαρέ του έναν τίτλο NBA, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024 με τους Μπόστον Σέλτικς, ενώ έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από πολυετή παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Συνολικά μετρά 290 συμμετοχές στο NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 4,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.