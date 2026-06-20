Θετικά δείγματα πριν το EuroBasket U20 για την Εθνική που νίκησε 78-75 την Τουρκία

Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε για δεύτερη διαδοχική φορά της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη φορά με 78-75 στην παράταση, σε φιλικό προετοιμασίας για το EuroBasket U20.

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου ήταν οι Πρέκας και Λέφας, οι οποίοι σημείωσαν 18 και 16 πόντους αντίστοιχα, οδηγώντας την Ελλάδα σε ακόμη μία επιτυχημένη εμφάνιση.

Η Ελλάδα κατάφερε να αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα στα τέλη της τρίτης περιόδου, φτάνοντας μέχρι το +10, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με σερί 11-0 μείωσαν σε 61-57.

Η Τουρκία βρήκε σημαντικές λύσεις από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και πέρασε μπροστά ακόμη και με πέντε πόντους διαφορά (64-59), ωστόσο η ελληνική ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, ο Νικολαΐδης συνεργάστηκε άψογα με τον Πατρίκη, ο οποίος διαμόρφωσε το 66-66, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η «γαλανόλευκη» μπήκε πιο αποφασισμένη, πήρε από νωρίς το προβάδισμα και κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη με 78-75.

Δεκάλεπτα: 15-12, 30-32, 41-51, 66-66 (κ.α.), 75-78

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 16 (3), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 4 (1), Ξανθόπουλος 4, Χαντζής 12 (3), Κακαρούχας, Ροζακέας 2, Γεώργας 2, Πρέκας 18 (1), Κομνιανίδης 1, Ασημακόπουλος 8, Πατρίκης 7 (1), Παγώνης 4