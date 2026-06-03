Εθνική Γυναικών: Τέλος ο Πρέκας από τον πάγκο - Με δίδυμο Καμπούρη-Ανδρεοπούλου στα Ιωάννινα

Πρέκας και Εθνική Γυναικών θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με την ομοσπονδία να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Ο Πρέκας ανέλαβε τα ηνία το 2021 και έκτοτε οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε δύο τελικές φάσεις (2023, 2025).

Σε σύνολο 40 αγώνων κατέγραψε 17 νίκες και 23 ήττες.

Πλέον, η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό camp στα Ιωάννινα, όπου και θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία ενόψει των προκριματικών.

Τα ηνία του πάγκου θα αναλάβουν προσωρινά οι Νίκος Καμπούρης και Κατερίνα Ανδρεοπούλου, οδηγώντας την ομάδα στα παιχνίδια κόντρα σε Δανία και Βουλγαρία στο τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη», το τριήμερο 12-14 Ιουνίου.