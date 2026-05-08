BCL: Στην καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας ο Πάντερ

Η διοργανώτρια αρχή του Basketball Champions League ανακοίνωσε τις δύο κορυφαίες πεντάδες της δεκαετίας, στο πλαίσιο των επετειακών βραβεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Final 4 στην Μπανταλόνα.

Ανάμεσα στους παίκτες που ξεχώρισαν βρίσκεται και ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος είχε κατακτήσει το τρόπαιο με την ΑΕΚ το 2018, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Την απονομή του βραβείου στον 32χρονο Αμερικανό γκαρντ έκανε ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο προπονητής με τον οποίο ο Πάντερ πανηγύρισε την κατάκτηση του BCL με την Ένωση πριν από οκτώ χρόνια.

Ο νυν άσος της Μπαρτσελόνα έχει αγωνιστεί στο Basketball Champions League με τις φανέλες των Ρόσα Ράντομ, ΑΕΚ και Βίρτους Μπολόνια.

Η κορυφαία 5άδα της δεκαετίας:

Γιόργκι Σερμαντίνι, Βόιτσεχ Χρούμπαν, Κέντρικ Πέρι, Κέβιν Πάντερ, Μαρσελίνιο Χουέρτας.

Η δεύτερη ομάδα της δεκαετίας:

Βίτορ Μπενίτε, Λέβι Ράντολφ, Τζο Ράγκλαντ, Τιμ Αμπρομάιτις, Ντέγιαν Κράβιτς.