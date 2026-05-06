Ναβάρο: «Στο Final 4 είναι σημαντικό να ελέγξεις τα συναισθήματά σου»

Η Ουνικάχα Μάλαγα ταξιδεύει στο Final 4 του Basketball Champions League ως η back-to-back κάτοχος του τίτλου, έχοντας πλέον εμπειρία και αυτοπεποίθηση από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η ισπανική ομάδα γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις ενός Final 4 και εμφανίζεται έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι σε υψηλό ανταγωνισμό.

Οι Ίμπον Ναβάρο και Αλμπέρτο Ντίαθ μίλησαν για τη σημασία του ημιτελικού απέναντι στην ΑΕΚ, τονίζοντας την ανάγκη συγκέντρωσης και σωστής διαχείρισης του αγώνα.

Παράλληλα, στάθηκαν στα δυνατά σημεία της ελληνικής ομάδας, επισημαίνοντας ότι η ΑΕΚ διαθέτει ποιότητα και απειλή στο παρκέ, κάτι που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι δηλώσεις του Ίμπον Ναβάρο:

«Το να παίξεις στο Final 4 είναι σημαντικό να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Είμαστε χαρούμενοι που κάποιοι παίζουν για 3η και 4η φορά στη σειρά σε Final 4. Αυτό μεταφράζεται και στη γλώσσα των παικτών. Είναι σημαντικό για εμάς».

Για την πιθανότητα ενός 3-peat στο BCL:

«Αυτό είναι πολύ μακριά για την ώρα. Στο μυαλό μας είναι μόνο ο ημιτελικός με την ΑΕΚ, που είναι πολύ δυνατή. Η στόχευσή μας είναι στο παιχνίδι που έρχεται».

Για τη σημασία του να έχει παίκτες με εμπειρία σε Final 4:

«Είναι σημαντικό γιατί έχουμε παίκτες που παίζουν για 4ο διαδοχικό Final 4 που σημαίνει πως θα έχουν ένα μείγμα ανάμεσα σε εμπειρία και ενθουσιασμό και ξέρουν πώς να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία σε όλη την ομάδα».