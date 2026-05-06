Με 16 παίκτες και προβλήματα η Μάλαγα στη Μπανταλόνα

Η Μάλαγα πλέον βρίσκεται και αυτή στη Μπανταλόνα και πλέον έχει συμπληρωθεί το… καρέ των «μονομάχων» για την κούπα του πρωταθλητή στο Basketball Champions League.

Η κάτοχος του τίτλου προπονήθηκε το πρωί στο Μάρτιν Καρπένα με τον προπονητή της, Ίμπον Ναβάρο, να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, έχοντας να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Ο τεχνικός της Μάλαγα δε ξέρει αν μπορεί να υπολογίζει στους Ντζέντοβιτς, Τιλί και Ντουάρτε.

Σημαντικό το ότι ο Ναβάρο αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή της ομάδας του 16 παίκτες, με τον Τρουχίγιο από τη δεύτερη ομάδα να ακολουθεί και αυτός την υπόλοιπη ομάδα.