Με 16 παίκτες και προβλήματα η Μάλαγα στη Μπανταλόνα

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του Final-4 του BCL φτάνει στο τέλος της, με την αντίπαλο της ΑΕΚ Ουνικάχα Μάλαγα να έχει ταξιδέψει με 16 παίκτες στη σύνθεσή της.

Η Μάλαγα πλέον βρίσκεται και αυτή στη Μπανταλόνα και πλέον έχει συμπληρωθεί το… καρέ των «μονομάχων» για την κούπα του πρωταθλητή στο Basketball Champions League.

Η κάτοχος του τίτλου προπονήθηκε το πρωί στο Μάρτιν Καρπένα με τον προπονητή της, Ίμπον Ναβάρο, να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, έχοντας να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Ο τεχνικός της Μάλαγα δε ξέρει αν μπορεί να υπολογίζει στους Ντζέντοβιτς, Τιλί και Ντουάρτε.

Σημαντικό το ότι ο Ναβάρο αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή της ομάδας του 16 παίκτες, με τον Τρουχίγιο από τη δεύτερη ομάδα να ακολουθεί και αυτός την υπόλοιπη ομάδα.

