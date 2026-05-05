ΑΕΚ: Διαθέσιμος για το Final 4 του BCL ο Νάναλι

Στην αποστολή της ΑΕΚ για το Final 4 του BCL στη Μπανταλόνα θα βρίσκεται ο Τζέιμς Νάναλι.

Ο Αμερικάνος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και είναι ξανά διαθέσιμος για την πρώτη μεγάλη μάχη με την Μάλαγα στα ημιτελικά (7/5, 22:00).

Με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Νάναλι έχει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 17 παιχνίδια.