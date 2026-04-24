Γιανκούνας για Φρανσίσκο: «Θέλει να παίξει στο NBA, πρόθεσή μας να μείνει»

Zalgiris Kaunas Youtube Channel

OnSports Team

Σε δηλώσεις του ο πρώην θρύλος και νυν πρόεδρος της Ζαλγκίρις Κάουνας, Παούλιους Γιανκούνας, αναφέρθηκε στη θέληση του Σιλβέν Φρανσίσκο να αγωνιστεί στο NBA, ενώ τόνισε πως πρόθεση της ομάδας είναι να παραμείνει ο παίκτης.

Ο πρώην σέντερ, ξεκαθάρισε πως θέληση της ομάδας του Κάουνας είναι να κρατήσει και τη νέα σεζόν τον Γάλλο σταρ, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του NBA για τον 29χρονο.

Ο Φρανσίσκο πραγματοποίησε σεζόν καριέρας στη EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 16.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ σε 27:10. Το συμβόλαιο του πρώην παίκτη του Περιστερίου με τη Ζαλγκίρις εκπνέει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

«Τα πρώτα τηλεφωνήματα για τον Φρανσίσκο τα δεχθήκαμε στα μέσα του Οκτωβρίου. Οι ομάδες τηλεφωνούσαν μέχρι την πρωτοχρονιά και οι προσφορές γίνονταν όλο και πιο υψηλές. Προσπάθησαν να μας πείσουν. Κάποια επιχειρήματα ήταν αστεία, κάποιες συζητήσεις ήταν σοβαρές. Αλλά από το πρώτο τηλεφώνημα η απάντησή μας ήταν ξεκάθαρη: όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή την σεζόν δεν θα πουλήσουμε τον Φρανσίσκο.

Μιλάμε αρκετά με τον Φρανσίσκο. Ξέρουμε τα πλάνα του, θέλει να παίξει στο ΝΒΑ και να δει αν μπορεί να αγωνίζεται εκεί. Αυτός θα πάρει την απόφαση. Εμείς θέλουμε να μείνει εδώ, επειδή ο Σιλβέν είναι ο ηγέτης μας και μεγάλο κομμάτι από το σύστημα το οποίο χτίζουμε. Η επιθυμία μας είναι μεγάλη, αλλά το τι θα γίνει δεν μπορώ να το πω».