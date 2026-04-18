Εκδικάζεται στον Άρειο Πάγο η υπόθεση οφειλόμενων της ΕΟΚ του Λιόλιου σε 21 υπαλλήλους

Onsports Team

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ΕΟΚ και 21 πρώην εργαζομένους της εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς η υπόθεση οδηγείται στον Άρειο Πάγο την Τρίτη 21 Απριλίου, με την τελική ετυμηγορία να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη εδώ και πέντε χρόνια, υποστηρίζοντας ότι το 2021 υπέστησαν δραστικές μειώσεις στις αποδοχές τους. Όπως αναφέρουν, λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, εφαρμόστηκαν περικοπές μισθών που έφτασαν έως και το 30%, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκαν δώρα και επιδόματα, με τη διοίκηση να επικαλείται ζήτημα νομιμότητας των συγκεκριμένων παροχών.

Η πρώτη δικαστική απόφαση είχε δικαιώσει τους εργαζομένους, δημιουργώντας προσδοκίες για οριστική επίλυση της υπόθεσης. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε στη συνέχεια, καθώς η έφεση που κατέθεσε η Ομοσπονδία οδήγησε σε πλήρη ανατροπή της αρχικής κρίσης, αφήνοντας τους 21 χωρίς δικαίωση και μεταφέροντας τη διαμάχη στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο.

Οι ενάγοντες κάνουν λόγο για μια μακρά περίοδο οικονομικής πίεσης και αβεβαιότητας, επισημαίνοντας παράλληλα τις σημαντικές μισθολογικές ανισότητες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην ΕΟΚ. Όπως υποστηρίζουν, την ώρα που οι ίδιοι είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται, νέες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν με σαφώς υψηλότερους μισθούς, γεγονός που εντείνει το αίσθημα αδικίας.

Σήμερα, η Ομοσπονδία αριθμεί περίπου 200 νέα μέλη στο δυναμικό της, με αποδοχές που σε αρκετές περιπτώσεις φέρονται να είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες σε σχέση με εκείνες των παλαιότερων εργαζομένων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση του Αρείου Πάγου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα δώσει την οριστική απάντηση σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο ελληνικό μπάσκετ.