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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

Ξέσπασμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με αναφορές που «φωτογραφίζουν» τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την ανοχή των διαιτητών στη συμπεριφορά του. 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»
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Οι διαμαρτυρίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και τα ξεσπάσματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων, μένουν ατιμώρητα. Αυτό έγινε και στο Game 2 των τελικών στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά και τα παράπονα που εξέφρασαν από τον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία του, αντέδρασε μέσω Instagram. Εκφράζοντας τις λογικές απορίες του, σχετικά με την ανοχή στη συμπεριφορά του κόουτς του Ολυμπιακού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε χαρακτηριστικά:

«Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές, να μιλάνε για μένα. Που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο που σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα… σε φιλάθλους δικούς τους, ξένους. Δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή; Τον Αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα…

Τίποτα δε σέβεται… Ένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί, ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή. Να του πει “πέρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ”. Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι έτσι;».

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