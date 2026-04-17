Η ΕΟΚ ανέβαλε τους αγώνες μέχρι νεωτέρας, δηλαδή μέχρι την τελική απόφαση του αθλητικού δικαστή που όπως όλα δείχνουν αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα.
ΕΟΚ: Αναβάλλεται η συνέχεια των τελικών Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός
Η ΕΟΚ αποφάσισε, μετά τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό όπου η διοίκηση του Αθηναϊκού άφησε εκτός γηπέδου τους φίλους του Παναθηναϊκού, να μη συνεχιστεί η σειρά μέχρι να βγάλει ο Αθλητικός Δικαστής την απόφασή του.
Τέλος, προς το παρόν, οι τελικοί στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, μετά από ανακοίνωση της ΕΟΚ.
Αυτό σημαίνει πως δε μπορεί να διεξαχθεί ο 2ος τελικός ανάμεσα στις δύο φιναλίστ.