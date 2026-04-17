ΕΟΚ: Αναβάλλεται η συνέχεια των τελικών Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 17 Απριλίου 2026, 14:25
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΟΚ: Αναβάλλεται η συνέχεια των τελικών Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός

Η ΕΟΚ αποφάσισε, μετά τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό όπου η διοίκηση του Αθηναϊκού άφησε εκτός γηπέδου τους φίλους του Παναθηναϊκού, να μη συνεχιστεί η σειρά μέχρι να βγάλει ο Αθλητικός Δικαστής την απόφασή του. 

 
Τέλος, προς το παρόν, οι τελικοί στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, μετά από ανακοίνωση της ΕΟΚ. 
 
Αυτό σημαίνει πως δε μπορεί να διεξαχθεί ο 2ος τελικός ανάμεσα στις δύο φιναλίστ. 

Η ΕΟΚ ανέβαλε τους αγώνες μέχρι νεωτέρας, δηλαδή μέχρι την τελική απόφαση του αθλητικού δικαστή που όπως όλα δείχνουν αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Τρεις αγωνιστικές τιμωρία στον Τζόουνς: Τελικά δεν έκανε το… σήμα της νίκης
9 λεπτά πριν Τρεις αγωνιστικές τιμωρία στον Τζόουνς: Τελικά δεν έκανε το… σήμα της νίκης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
A Bola: «Πιθανό το χειρουργείο για Ιωαννίδη»
12 λεπτά πριν A Bola: «Πιθανό το χειρουργείο για Ιωαννίδη»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Φουλάρουν» οι «πράσινοι» για τον Ολυμπιακό
19 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Φουλάρουν» οι «πράσινοι» για τον Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι κόντρα στην ΑΕΚ
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι κόντρα στην ΑΕΚ
