ΕΟΚ: Αναβάλλεται η συνέχεια των τελικών Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός

Η ΕΟΚ αποφάσισε, μετά τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό όπου η διοίκηση του Αθηναϊκού άφησε εκτός γηπέδου τους φίλους του Παναθηναϊκού, να μη συνεχιστεί η σειρά μέχρι να βγάλει ο Αθλητικός Δικαστής την απόφασή του.

Τέλος, προς το παρόν, οι τελικοί στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, μετά από ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Αυτό σημαίνει πως δε μπορεί να διεξαχθεί ο 2ος τελικός ανάμεσα στις δύο φιναλίστ.