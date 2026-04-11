FIBA Europe Cup: Ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα των τελικών του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο
Onsports Team 11 Απριλίου 2026, 13:15
Οι ημερομηνίες των τελικών του FIBA Europe Cup ήταν ήδη γνωστές, ωστόσο πλέον ξεκαθαρίζει και το τοπίο γύρω από τις ώρες διεξαγωγής των δύο μεγάλων αναμετρήσεων.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε για δεύτερη διαδοχική χρονιά την παρουσία του στους τελικούς της διοργάνωσης, όπου θα βρει ξανά απέναντί του την Μπιλμπάο, σε ένα remake της περσινής σειράς, με ξεκάθαρο στόχο αυτή τη φορά την κατάκτηση του τροπαίου και την άτυπη «εκδίκηση».

Η πρώτη μάχη θα δοθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου στην PAOK Sports Arena, με τη FIBA να ανακοινώνει πως το τζάμπολ θα πραγματοποιηθεί στις 19:15. Το «Παλατάκι» αναμένεται να είναι κατάμεστο, δημιουργώντας ιδανική ατμόσφαιρα για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, που θέλει να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την κορυφή.

Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Απριλίου στην Bilbao Arena. Η ακριβής ώρα έναρξης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο όλα δείχνουν πως το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας, όπως συνηθίζει η Μπιλμπάο στα εντός έδρας ευρωπαϊκά της παιχνίδια, κάτι που είχε συμβεί και στον περσινό τελικό στην Ισπανία.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Οι ευχές Τσικίνιο για το Πάσχα με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
22 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οι ευχές Τσικίνιο για το Πάσχα με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
NBA
Μπακς, Ρίβερς: «Αν δεν κάνουμε κάτι καλύτερο, ο Αντετοκούνμπο θα κοιτάξει αλλού»
46 λεπτά πριν Μπακς, Ρίβερς: «Αν δεν κάνουμε κάτι καλύτερο, ο Αντετοκούνμπο θα κοιτάξει αλλού»
EUROLEAGUE
Euroleague: Ο Ρόμπινσον MVP της 37ης αγωνιστικής
1 ώρα πριν Euroleague: Ο Ρόμπινσον MVP της 37ης αγωνιστικής
ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: Ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα των τελικών του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο
2 ώρες πριν FIBA Europe Cup: Ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα των τελικών του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο
Όλες οι ειδήσεις
