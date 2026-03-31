Επίθεση της ΕΟΚ στο Υφυπουργείο Αθλητισμού

Η ΕΟΚ ζήτησε από όλες τις ομάδες να υπογράψουν για τη μείωση από 9% σε 8% της επιδότησης από το στοίχημα, με τον Παναθηναϊκό να είναι η μόνη ομάδα που δεν το δέχτηκε.

Η ΕΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα μια άκρως επιθετική ανακοίνωση κατά του Υφυπουργείου για τη μείωση της επιχορήγησης του στοιχήματος που σε μεγάλο βαθμό σε πολλά σωματεία καλύπτει από το 50% έως το 100% του ετήσιου αγωνιστικού προϋπολογισμού τους. Ορισμένες ομάδες δηλαδή διαμαρτύρονται γιατί η Πολιτεία αρνήθηκε να τους καλύψει όλα τα έξοδα της χρονιάς και μείωσε κατά… 1% την απόδοση από το στοίχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η πρόοδος και εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών ήταν εξ αρχής ένας βασικός στόχος της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι διαρκή και εμφανή.

Μεγαλύτερος ανταγωνισμός, άνοδος του επιπέδου, αύξηση του ενδιαφέροντος φιλάθλων αλλά και ανθρώπων που ασχολούνται ενεργά και με αποκορύφωμα μέχρι τώρα τη διοργάνωση και ενός Ευρωμπάσκετ στη χώρα μας.

Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Αθλητισμού δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται, με την αντιμετώπισή του. Μόνο αυτό μπορεί να συμπεράνει κάποιος από την απόφαση που ανακοινώθηκε επίσημα πρόσφατα, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Αθλητισμού αποφάσισε να μειώσει το ποσοστό επιχορήγησης των ομάδων τόσο της Α1 όσο και της Α2 γυναικών!