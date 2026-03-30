Αντρέι Στογιάκοβιτς: Like Father, Like Son

Το DNA δεν λέει ποτέ ψέματα και ο γιος του Πέτζα θα μας αναγκάσει να δούμε Disney Plus και τον μεγάλο ημιτελικό του φετινού NCAA.

Όπως τα έχουμε ξαναγράψει, για τους αυθεντικούς μπασκετόφιλους, το March Madness δεν είναι απλά ένα τουρνουά, αλλά το scouting report του μέλλοντος. Εκεί που βλέπεις άγνωστα ακόμα ονόματα να γράφουν ιστορία μέσα σε λίγες μέρες και προσπαθείς να μαντέψεις ποιος θα γίνει ο επόμενος σταρ του ΝΒΑ. Είναι ωμό, γρήγορο, απρόβλεπτο και κυρίως εθιστικό.

Με τόσα buzzer beater που έχουν σημειωθεί στο Final 64, οι συγκινήσεις είναι άπειρες.

Φέτος όμως, υπάρχει ένας έξτρα λόγος για να δεις το March Madness, ακόμα και αν έχουμε φτάσει μόνο στο Final 4. Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς. Ναι, το επίθετο δεν είναι τυχαίο, o γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς δεν κουβαλάει απλά ένα βαρύ legacy, αλλά αρχίζει να γράφει το δικό του. Και το κάνει την κατάλληλη στιγμή.

Η ομάδα του, το Illinois δεν πήγε απλά στο Final 4, αλλά για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια, το κολέγιο του Αντρέι βρίσκεται δύο βήματα πριν την καταξίωση, και ο 21χρονος guard-forward είναι ήδη από τους βασικούς λόγους που η ομάδα του επικράτησε στον προημιτελικό. Με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και παρουσία που δεν δείχνει “rookie”, ο Στογιάκοβιτς έπαιξε σαν τύπος που ξέρει ότι αυτή είναι η στιγμή του.

Και το καλύτερο; Δεν πήγε εκεί για τη συμμετοχή. “Δεν πάμε απλά για να είμαστε εκεί, αλλά για να κερδίσουμε άλλα δύο παιχνίδια”, δήλωσε. Το DNA του νικητή (και του πατέρα του), φαίνεται.

Το Σάββατο στην Ιντιανάπολις, το Illinois θα βρει απέναντί του το UConn Huskies, μια ομάδα που πριν λίγες ώρες γύρισε από το -19 με τρίποντο buzzer-beater και έδειξε ότι δεν καταλαβαίνει από πίεση. Με απλά λόγια, η κατάσταση θυμίζει Final Four της Euroleague. Δεν υπάρχει safe zone, μόνο do or die.

Ο Αντρέι δεν είναι απλά “ο γιος του Πέτζα”

Βλέποντας τον κόσμο από τα 2.01 m, ο 21χρονος διαθέτει σουτ που θυμίζει κάτι από τα παλιά, αλλά με μοντέρνο στυλ, που εναρμονίζεται με το σύγχρονο μπάσκετ και προφανώς θυμίζει σε πολλούς τον διάσημο πατέρα του.

Και όπως και ο Stojakovic Sr. έτσι και εκείνος θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο σοβαρά σταυροδρόμια. Το πρώτο είναι: NBA Draft ή άλλη μία χρονιά εκεί που βρίσκεται για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά και το δεύτερο, που ενδιαφέρει τους Έλληνες, είναι ποιο εθνόσημο θα φοράρει: της Σερβίας ή της Ελλάδας;

Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή, το μυαλό του είναι αλλού. Στο τώρα. Στο Final 4 και ύστερα στο αν θα μπει στο draft και στο πώς εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από ένα “καλό prospect”.

Και το Σάββατο, στον ημιτελικό του March Madness, δεν θα παρακολουθήσεις απλά έναν ημιτελικό, αλλά το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας που στην Ελλάδα… μας αφορά λίγο παραπάνω.