NCAA: Το ισχυρό Ντιουκ άφησε εκτός Elite Eight το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο

Τέλος στο «ταξίδι» του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο στη March Madness έβαλε το ισχυρό Ντιουκ, το οποίο προκρίθηκε στα προημιτελικά του τελικού τουρνουά στο NCAA.

Οι Blue Devils νίκησαν 80-75 την ομάδα του άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού, έχοντας κορυφαίο τον Αϊζάια Έβανς (25π., 4ριμπ.). Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κάμερον Μπούζερ, γιος του Κάρλος Μπούζερ, μετρώντας 22 πόντους και 10 ριμπάουντ,

Για το Σεντ Τζονς, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, αγωνιζόμενος μόλις τρία λεπτά κι έχοντας 0/1 τρίποντο, ενώ ο Φώτης Κωνσταντινίδης δεν αγωνίστηκε καθόλου. Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Ζούμπι Έτζιοφορ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά προκρίθηκαν το Μίσιγκαν, το οποίο επιβλήθηκε 90-77 του Αλαμπάμα, το Κονέκτικατ, που νίκησε 67-63 το Μίσιγκαν Στέιτ, και το Τενεσί, το οποίο απέκλεισε με 76-62 το Αϊόβα Στέιτ.