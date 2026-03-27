Στα προημιτελικά της March Madness το Ιλινόις του Στογιάκοβιτς
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 09:25
ΜΠΑΣΚΕΤ

Στα προημιτελικά της March Madness το Ιλινόις του Στογιάκοβιτς

Το Ιλινόις του Αντρέι Στογιάκοβιτς επικράτησε του Χιούστον και προκρίθηκε στα προημιτελικά της March Madness.

Στην Elite Eight του NCAA, δηλαδή στα προημιτελικά της March Madness, προκρίθηκε το Ιλινόις.

Η ομάδα του Αντρέι Στογιάκοβιτς επικράτησε 65-55 του Χιούστον, που πέρυσι είχε φτάσει μέχρι το Final 4. Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκα Καμηλά, τον οποίο διεκδικούν οι εθνικές Ελλάδας και Σερβίας, είχε 13 πόντους με 2/2 βολές, 4/5 δίποντα και 1/3 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Ο Μαυρουβούνιος πάουερ φόργουορντ Ντάβιντ Μίρκοβιτς είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κίτον Γουάγκλερ πρόσθεσε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Το Ιλινόις θα αντιμετωπίσει το Άιοβα στην προημιτελική φάση, ενώ το άλλο ζευγάρι που προέκυψε από τους αγώνες της ημέρας για τους «8» συνθέτουν το Αρκάνσας, που συνέτριψε 109-88 το Νεμπράσκα και το Πέρντιου, που επιβλήθηκε 79-77 του Τέξας.

 
 
 
 


