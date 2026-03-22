Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

March Madness: Πρόκριση με Στογιάκοβιτς για Ιλινόις - Αποκλεισμός για Λούιβιλ του Ζούγρη
AP Photo/Brynn Anderson
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 10:24
ΜΠΑΣΚΕΤ

March Madness: Πρόκριση με Στογιάκοβιτς για Ιλινόις - Αποκλεισμός για Λούιβιλ του Ζούγρη

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς οδήγησε το Ιλινόις στην πρόκριση για το Sweet 16 της March Madness, την ώρα που το Λούιβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη έμεινε εκτός συνέχειας.

Η ομάδα του Ιλινόις δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στο Βιρτζίνια, επικρατώντας με 76-55 και εξασφαλίζοντας με άνεση μια θέση ανάμεσα στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα βρει απέναντί της το Χιούστον, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιος του Πέτζα και της Αλέκας Καμηλά, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, έχοντας υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος σε 26 λεπτά συμμετοχής.

 

Στον αντίποδα, το Λούιβιλ δεν κατάφερε να συνεχίσει στο τουρνουά, καθώς ηττήθηκε στη φάση των «32» από το Μίσιγκαν με 77-69. Ο Βαγγέλης Ζούγρης είχε θετική παρουσία, σημειώνοντας 8 πόντους με καλά ποσοστά, μαζί με 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 14 λεπτά.

 

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην αναμέτρηση της Κυριακής (22/03) στις 23:15, όπου το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, με τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Φώτη Κωνσταντινίδη στο ρόστερ, θα αντιμετωπίσει το Κάνσας με στόχο την πρόκριση στο Sweet 16.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Πρόβλημα με Γκρέι πριν τον Ηρακλή
12 λεπτά πριν ΑΕΚ: Πρόβλημα με Γκρέι πριν τον Ηρακλή
NBA
NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Πέρασε τον Τζόρνταν στην λίστα των κορυφαίων σκόρερ
35 λεπτά πριν NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Πέρασε τον Τζόρνταν στην λίστα των κορυφαίων σκόρερ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Με στόχο το αήττητο στη Super League - Οι σκέψεις Μπενίτεθ για Τρίπολη
59 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με στόχο το αήττητο στη Super League - Οι σκέψεις Μπενίτεθ για Τρίπολη
ΣΠΟΡ
Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή
1 ώρα πριν Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved