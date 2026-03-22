March Madness: Πρόκριση με Στογιάκοβιτς για Ιλινόις - Αποκλεισμός για Λούιβιλ του Ζούγρη

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς οδήγησε το Ιλινόις στην πρόκριση για το Sweet 16 της March Madness, την ώρα που το Λούιβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη έμεινε εκτός συνέχειας.

Η ομάδα του Ιλινόις δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στο Βιρτζίνια, επικρατώντας με 76-55 και εξασφαλίζοντας με άνεση μια θέση ανάμεσα στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα βρει απέναντί της το Χιούστον, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιος του Πέτζα και της Αλέκας Καμηλά, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, έχοντας υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα, το Λούιβιλ δεν κατάφερε να συνεχίσει στο τουρνουά, καθώς ηττήθηκε στη φάση των «32» από το Μίσιγκαν με 77-69. Ο Βαγγέλης Ζούγρης είχε θετική παρουσία, σημειώνοντας 8 πόντους με καλά ποσοστά, μαζί με 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 14 λεπτά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην αναμέτρηση της Κυριακής (22/03) στις 23:15, όπου το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, με τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Φώτη Κωνσταντινίδη στο ρόστερ, θα αντιμετωπίσει το Κάνσας με στόχο την πρόκριση στο Sweet 16.