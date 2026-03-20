March Madness για Στογιάκοβιτς και Ζούγρη
Οnsports Τeam 20 Μαρτίου 2026, 12:08
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακάθεκτες συνεχίζουν στη March Madness οι ομάδες των Αντρέι Στογιάκοβιτς και Βαγγέλη Ζούγρη.

Διανύουμε τον μήνα που το NCAA είναι στα… καλύτερά του και φέτος υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Αντρέι Στογιάκοβιτς και Βαγγέλης Ζούγρης έχουν ενεργό ρόλο στις ομάδες τους οι οποίες συνεχίζουν ακάθεκτες στο τουρνουά.

Το Ιλνόις πέρασε με άνεση το Πενσυλβάνια, με τον Στογιάκοβιτς να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με εννέα πόντους (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/3 βολές), με τρία ριμπάουντ και μία ασίστ.

Την ίδια στιγμή ο Βαγγέλης Ζούγρης είδε την ομάδα του, το Λούιβιλ, να επικρατεί του Σάουθ Φλόριντα με 83-79, με τον Έλληνα παίκτη να έχει 6 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Το Σάββατο (21/3, 20:45) το Λούιβιλ θα αντιμετωπίσει τους Μίσινγκαν Στέιτ, ενώ το Ιλνόις θα κοντραριστεί με τους Ραμς την Κυριακή (22/3, 1:50)



