Σάκοτα: «Δικαιούμαστε να είμαστε πρώτοι»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε για την αναμέτρηση με την Άλμπα και τόνισε ότι η ομάδα του αξίζει να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τον αυριανό σπουδαίο αγώνα με την Άλμπα, όπου και θα κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου της στο Basketball Champions League, με τον τεχνικό του «Δικεφάλου» να τονίζει ότι οι παίκτες του αξίζουν να τερματίσουν πρώτοι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

“Εμείς ήδη έχουμε πετύχει τον πρώτο στόχο μας, που είναι η πρόκριση στα play offs, αλλά θεωρούμε, ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε την πρώτη θέση στον Όμιλο.

Με όλο το σεβασμό στην Άλμπα, που έχει και όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχει και μία εξαιρετική ομάδα, και δίκαια προκρίθηκε, όμως, νομίζω ότι εμείς δικαιούμαστε την πρώτη θέση του Ομίλο, την οποία έχουμε στα χέρια μας από την πρώτη στιγμή, που ξεκινήσαμε αυτή την πορεία.

Δεν θέλω να σκεφτόμαστε τη διαφορά.

Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, παίζοντας σοβαρά από το πρώτο δευτερόλεπτο…

Περιμένουμε, ότι θα μας δώσει μεγάλη ώθηση ο κόσμος μας. Με τη βοήθειά του κόσμου μας είμαι βέβαιος, ότι θα δώσουμε το 100% για να τα καταφέρουμε”.