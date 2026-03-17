ΑΕΚ: Με τον Μπράουν η αποστολή για τον αγώνα με την Άλμπα

Ο Γκρεγκ Μπράουν θα βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τον αγώνα με την Άλμπα στο Βερολίνο και ο Ντράγκαν Σάκοτα αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή και τον Γκρεγκ Μπράουν.

Παρ' όλα αυτά ο έμπειρος τεχνικός δεν είναι ακόμα σε θέση να γνωρίζει αν θα μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κάτι που αναμένεται να κριθεί την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Mε τον Γκρεγκ Μπράουν ταξιδεύει η αποστολή της "Βασίλισσας" στο Βερολίνο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και η συμμετοχή του στην κομβική αναμέτρηση με την Άλμπα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των "16" του BCL, παραμένει αμφίβολη.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο (Τετάρτη, 18/03) στην υπερσύγχρονη "Uber Arena" των 14.500 θέσεων».