ΑΕΚ: Με τον Μπράουν η αποστολή για τον αγώνα με την Άλμπα
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 13:32
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Ο Γκρεγκ Μπράουν θα βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με την Άλμπα Βερολίνου.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τον αγώνα με την Άλμπα στο Βερολίνο και ο Ντράγκαν Σάκοτα αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή και τον Γκρεγκ Μπράουν. 

Παρ' όλα αυτά ο έμπειρος τεχνικός δεν είναι ακόμα σε θέση να γνωρίζει αν θα μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Κάτι που αναμένεται να κριθεί την τελευταία στιγμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Mε τον Γκρεγκ Μπράουν ταξιδεύει η αποστολή της "Βασίλισσας" στο Βερολίνο.
 

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο (Τετάρτη, 18/03) στην υπερσύγχρονη "Uber Arena" των 14.500 θέσεων».



