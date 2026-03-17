Ηρακλής: Πλήγμα με Χρηστίδη υπέστη κάταγμα στο πόδι

Ο Ηρακλής αναχωρεί σήμερα για την Πολωνία για το ματς με την Τζίκι Βαρσοβίας, με τους «κυανόλευκους» να βλέπουν τον Βασίλη Χρηστίδη να τραυματίζεται σοβαρά με τη διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα έξω σφυρού.

Ο Ηρακλής μπορεί να ετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα που έχει να δώσει στην Πολωνία με την Τζίκι Βαρσοβίας, το μυαλό όλων όμως στην ομάδα είναι και στον Βασίλη Χρηστίδη.

Ο Έλληνας παίκτης τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση με τη διάγνωση των ιατρών να κάνει λόγο για κάταγμα έξω σφυρού και να είναι πολύ πιθανό ο παίκτης να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όσο για τον αυριανό αγώνα, ο Ηρακλής θα δώσει τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της ENBL με την Τζίκι, με το δεύτερο ματς να είναι προγραμματισμένο για την 1η Απριλίου στο Ιβανώφειο.

Η αποστολή του Ηρκαλή: Φάντερμπερκ, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραΐτης, Ουέαρ, Καμπουρίδης, Σίλας, Έλντερ-Ντέιβις, Γιαννίκος.