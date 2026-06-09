NBA Finals: Το Top 10 από το Game 3 του Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς
Δείτε το Top-10 του Game 3 των τελικών του NBA, με τον Ντίλαν Χάρπερ να ξεχωρίζει χάρη στο εντυπωσιακό κάρφωμά του.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν των Νιου Γιορκ Νικς στο Game 3 των τελικών του NBA και μείωσαν τη σειρά σε 2-1.
Η αναμέτρηση περιλάμβανε αρκετές θεαματικές στιγμές, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.
Στην κορυφή του Top-10 βρέθηκε ο Ντίλαν Χάρπερ, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
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