Αποχώρησε από τους Λέικερς ο Μάρκους Σμαρτ και ψάχνει ομάδα

Στη λίστα με τους free agents του NBA μπήκε ο Μάρκους Σμαρτ.

Ο 32χρονος γκαρντ, κορυφαίος αμυντικός στη λίγκα το 2022, αποφάσισε να κάνει χρήση της οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του με τους Λέικερς και να μη δεχθεί την ανανέωση για έναν ακόμα χρόνο έναντι 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έτσι, ο Σμαρτ βγαίνει ως ελεύθερος στην αγορά, θέλοντας να εξασφαλίσει ένα καλύτερο συμβόλαιο και αναμένεται να εξετάσει το προσεχές διάστημα τις «κρούσεις» που δεδομένα θα του γίνουν.