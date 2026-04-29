NBA: Ο Μπραντ Στίβενς των Σέλτικς αναδείχθηκε παράγοντας της χρονιάς

Ο πρόεδρος των Σέλτικς οδήγησε την ομάδα ξανά στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, την ώρα που αρκετοί ανέμεναν πτώση μετά την αποχώρηση τεσσάρων παικτών από το περσινό σύνολο, προκειμένου να αποφευχθεί ένα ιδιαίτερα υψηλό luxury tax. Παρ’ όλα αυτά, η Βοστώνη παραμένει διεκδικήτρια του τίτλου, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική του.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία τρία χρόνια που ο Στίβενς κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, αποτελώντας έναν από τους 12 που έχουν κερδίσει το βραβείο περισσότερες από μία φορές και έναν από τους έξι που το έχουν πετύχει σε διάστημα τριετίας.

Στη σχετική ψηφοφορία, ο Στίβενς έλαβε 11 ψήφους πρώτης θέσης από επιτροπή 30 στελεχών των ομάδων του ΝΒΑ και συνολικά βρέθηκε σε 17 ψηφοδέλτια. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Όνσι Σαλέχ των Ατλάντα Χοκς, ενώ τρίτος για δεύτερη διαδοχική χρονιά ήταν ο Τρέιτζαν Λάνγκντον, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σημαντική αγωνιστική άνοδο των Ντιτρόιτ Πίστονς. Τέταρτος ήταν ο Τζεφ Πίτερσον της Σάρλοτ ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο περσινός νικητής Σαμ Πρέστι της Οκλαχόμα Σίτι.

Η συγκεκριμένη διάκριση διαφέρει από τα υπόλοιπα βραβεία της σεζόν, καθώς η ψηφοφορία δεν πραγματοποιείται από δημοσιογράφους και αναλυτές, αλλά από στελέχη των ίδιων των ομάδων του πρωταθλήματος.