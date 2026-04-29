Σακίλ: «Ο Ουέμπι είναι ο τέλειος ψηλός»

Ο Σακίλ Ο' Νιλ θεωρεί πως ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά είναι ο πρώτος ψηλός χωρίς ούτε ένα ψεγάδι στο παιχνίδι του.

Μετά την πρόκριση των Σπερς επί των Μπλέιζερς, ο θρυλικός σέντερ αποθέωσε τον Γάλλο άσο. «Νομίζω ότι ο Γουέμπι είναι ο πρώτος τέλειος ψηλός που δημιουργήθηκε ποτέ.

Μπορεί να σουτάρει, να βάζει βολές, να παίζει άμυνα, να παίζει επίθεση, είναι ένας εξαιρετικός ομαδικός παίκτης... Χαίρομαι για τους Σπερς, χαίρομαι για τον Γουέμπι. Είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς», τόνισε ο «Σακ» στην εκπομπή Inside the NBA.