Σακίλ: «Ο Ουέμπι είναι ο τέλειος ψηλός»

Ο Σακίλ Ο' Νιλ θεωρεί πως ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά είναι ο πρώτος ψηλός χωρίς ούτε ένα ψεγάδι στο παιχνίδι του.

Μετά την πρόκριση των Σπερς επί των Μπλέιζερς, ο θρυλικός σέντερ αποθέωσε τον Γάλλο άσο. «Νομίζω ότι ο Γουέμπι είναι ο πρώτος τέλειος ψηλός που δημιουργήθηκε ποτέ.

Μπορεί να σουτάρει, να βάζει βολές, να παίζει άμυνα, να παίζει επίθεση, είναι ένας εξαιρετικός ομαδικός παίκτης... Χαίρομαι για τους Σπερς, χαίρομαι για τον Γουέμπι. Είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς», τόνισε ο «Σακ» στην εκπομπή Inside the NBA.

13:05 EUROLEAGUE

Παρτιζάν: «Μνηστήρας από NBA ενδιαφέρεται για Μπόνγκα»

12:56 EUROLEAGUE

Ανάλυση: Πως ο Παναθηναϊκός «έκοψε» τον ρυθμό της Βαλένθια

12:55 EUROLEAGUE

EuroLeague: Διέγραψε τη δημοσίευση με την τάπα του Μπαντιό στο Ναν

12:43 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Σορτς στο Onsports: «Με τον Γιαννακόπουλο δίπλα σου θες να παίξεις πιο σκληρά, να δώσεις τα πάντα»

12:37 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Sold out ο τρίτος τελικός με τον ΠΑΟΚ για τη Volley League

12:37 BET ON

Νέα καμπάνια από το Pamestoixima.gr: Το παιχνίδι σου τα σπάει!

12:31 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Το ΜΠΙΦ: Δείτε live τη live εκπομπή των μεγάλων ανατροπών!

12:24 NBA

NBA: Χάνει και τη σειρά με τους Θάντερ ο Ντόντσιτς σε περίπτωση πρόκρισης των Λέικερς

12:15 SUPER LEAGUE

Ορισμοί Super League: Μέλερ στη «Λεωφόρο», ιταλική τριάδα στην Τούμπα

12:06 SUPER LEAGUE

Επίσημο! Ο Ντομαγκόι Βίντα και τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ

12:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ligue 1: Όλα τα γκολ της 31ης αγωνιστικής

11:58 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Οι «σφυρίχτρες» του Game 2 με Μονακό

