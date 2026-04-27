Λεμπρόν: «Είμαι εκνευρισμένος με τους διαιτητές»
Οnsports Τeam 27 Απριλίου 2026, 10:29
Ο σούπερ σταρ των Λέικερς τα έβαλε με τις αποφάσεις των διαιτητών του αγώνα με τους Ρόκετς οι οποίοι δεν απέβαλλαν τον Αντού Τιέρο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν ήταν χαρούμενος με την απόφαση των διαιτητών να αποβάλλουν τον Αντού Τιέρο στο Game 4 των Λέικερς με τους Ρόκετς, όπου οι "Λιμνάνθρωποι" γνώρισαν την ήττα. 

Κατά την διάρκεια του αγώνα τόσο ο ΝτεΆντρε Έιτον όσο και ο Αντού Τιέρο αποβλήθηκαν. Μετά το τέλος του ματς, ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του που οι διαιτητές έστειλαν τον νεαρό συμπαίκτη του στα αποδυτήρια.

«Είμαι εκνευρισμένος που απέβαλλαν τον Τιέρο. Δεν βγάζει νόημα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά στην ζωή του που τον αποβάλλουν. Δεν νομίζω πως είχαν λόγο. Δώσε τεχνικές, το παιδί μόλις μπήκε στο ματς, ήταν γελοίο» ανέφερε.

 



