Αφήνει την μπάλα και πιάνει... μικρόφωνο ο Κερ

Όσο ο Στιβ Κερ δεν υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Ουόριορς, τόσο πληθαίνουν οι πληροφορίες που τον θέλουν να αναλαμβάνει ρόλο σχολιαστή.

Σε σίριαλ τείνει να εξελιχθεί το μέλλον του Στιβ Κερ στον πάγκο των Ουόριορς. Και όσο αυτό είναι... αβέβαιο τόσο θα πληθαίνουν οι φήμες που τον θέλουν να κάνει... στροφή στην καριέρα του.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα, σε περίπτωση του ο Κερ αποχωρήσει από την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο και μείνει χωρίς δουλειά, τότε ESPN, NBC and Amazon είναι έτοιμα να τον προσλάβουν.

Το συμβόλαιο του Κερ με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με τον ίδιο να έχει ζητήσει χρόνο για να αποφασίσει, ενώ υπενθυμίζουμε φυσικά πως είναι τεχνικός της Team USA.