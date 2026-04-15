ΝΒΑ: Προκρίσεις για Μπλέιζερς και Χόρνετς

Το ΝΒΑ μόλις... άρχισε, κάτι που φάνηκε στα πρώτα παιχνίδια του play in tournament με δύο συγκλονιστικά παιχνίδια.

Σε ένα από τα πιο δραματικά, έως τώρα, παιχνίδια του φετινού play-in του NBA, οι Χόρνετς επικράτησαν των Χιτ με 127-126 στην παράταση και προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο, αφήνοντας την ομάδα του Μαϊάμι εκτός.

Ο Ουάιτ ανέλαβε την ευθύνη και με ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίποντο υπό πίεση ισοφάρισε, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση, εκεί όπου ο Μπολ ανέλαβε δράση, πήρε την κατάσταση πάνω του και "καθάρισε" για την ομάδα του.

Ο Μπολ έκανε double-double με 30 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Μπρίτζες πρόσθεσε 28 πόντους και μάζεψε εννέα ριμπάουντ για τη Σάρλοτ, που σημείωσε την πρώτη εντός έδρας νίκη στην postseason έπειτα από μία δεκαετία.