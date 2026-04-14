ESPN: « Ο Γιάννης θα αποχωρήσει από τους Μπακς»

Το… θρίλερ «Γιάννης Αντετοκούνμπο» έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Αμερική με τα ρεπορτάζ να παρουσιάζουν σχεδόν σίγουρη την απόφασή του να αλλάξει ομάδα μετά από 13 χρόνια παραμονής στους Μιλγουόκι Μπακς.

Μπορεί στο ΝΒΑ να βρίσκονται στον… αστερισμό των playoffs όμως για μία ακόμα φορά την παράσταση.. κλέβει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το θέμα αναφορικά με το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Η δήλωση άλλωστε του ίδιου πριν από λίγες ώρες, όταν τόνισε πως: «Θα δούμε αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς», ήταν ικανή να βάλει φωτιά στα ήδη υπάρχοντα σενάρια, αφού όπως φάνηκε και πάλι το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί με τη διοίκηση της ομάδας του Μιλγουόκι όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά δείχνει να ανοίγει ακόμα περισσότερο.

Μάλιστα και το ESPN καταπιάστηκε με το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά. «Ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει τι θέλει να κάνει και τι θα γίνει στο τέλος», ανέφερε ο Ντάνι Γκριν, με τον Κέντρικ Πέρκινς να συμπληρώνει: «Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σε μένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση».