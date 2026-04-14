Ντέιβις: «Στην ομάδα ξέρουν ότι θέλω να κερδίζω»

Οnsports Τeam

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους Ουίζαρντς μίλησε ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος εξήγησε τους λόγους της επιλογής του.

«Όταν έγινε το trade και ήρθα εδώ, είπα ότι αυτό το μέρος δεν είναι όπως το παρουσιάζουν. Είναι θέμα του οργανισμού, του προπονητικού σταφ, των παικτών, όλων εδώ. Θέλω να μπορώ να περνάω καλά εκεί που βρίσκομαι» είπε και πρόσθεσε: « Θέλω να μπορώ να ανταγωνίζομαι εκεί που είμαι. Θέλω να μπορώ να μαθαίνω και αυτός ο οργανισμός τα έχει όλα αυτά.

Ξέρουν ότι θέλω να κερδίζω. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν κι αυτοί να κερδίζουν. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Ξέρω ότι έχουμε πολλούς νέους παίκτες, αλλά όπως είπα, έχουν ταλέντο. Η προσθήκη του Τρέι και η δική μου μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει αυτό».