Ντέιβις: «Στην ομάδα ξέρουν ότι θέλω να κερδίζω»
Οnsports Τeam 14 Απριλίου 2026, 09:35
Ντέιβις: «Στην ομάδα ξέρουν ότι θέλω να κερδίζω»

Ο Άντονι Ντέιβις μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει στην ομάδα των Ουίζαρντς.

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους Ουίζαρντς μίλησε ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος εξήγησε τους λόγους της επιλογής του. 

«Όταν έγινε το trade και ήρθα εδώ, είπα ότι αυτό το μέρος δεν είναι όπως το παρουσιάζουν. Είναι θέμα του οργανισμού, του προπονητικού σταφ, των παικτών, όλων εδώ. Θέλω να μπορώ να περνάω καλά εκεί που βρίσκομαι» είπε και πρόσθεσε: « Θέλω να μπορώ να ανταγωνίζομαι εκεί που είμαι. Θέλω να μπορώ να μαθαίνω και αυτός ο οργανισμός τα έχει όλα αυτά.

Ξέρουν ότι θέλω να κερδίζω. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν κι αυτοί να κερδίζουν. Κανείς δεν θέλει να χάνει. Ξέρω ότι έχουμε πολλούς νέους παίκτες, αλλά όπως είπα, έχουν ταλέντο. Η προσθήκη του Τρέι και η δική μου μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει αυτό».



Φενέρμπαχτσε: «Ο Ντε Κολό θα είναι έτοιμος για τα playoffs»
EuroLeague: Μετατίθεται η αλλαγή του format, νωρίτερα το τζάμπολ της νέας σεζόν
Ερνάντες: «Ήθελα τον Παναθηναϊκό στους τελικούς για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος»
