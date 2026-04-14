Αντετοκούνμπο: «Δεν φοράω εγώ τα… παντελόνια, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»
Onsports Team 14 Απριλίου 2026, 08:45
NBA

Το επόμενο συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα κριθεί από την άποψη της γυναίκας του. 

Το σίριαλ της παραμονής ή όχι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς όχι μόνο έχει ξεκινήσει αλλά έχει αρχίσει και πάιρνει διαστάσεις. 

Ο κόσμος της ομάδας ζητά επιτακτικά την παραμονή του Έλληνα παίκτη στην ομάδα, την ίδια στιγμή όμως το ρήγμα στις σχέσεις του με τη διοίκηση είναι ξεκάθαρο. 

Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τις προθέσεις του και ήταν αφοπλιστικός και... ξεκάθαρος. «Δεν φοράω εγώ τα… παντελόνια, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου» είπε χωρίς δισταγμό και πλέον άπαντες περιμένουν την απόφαση της συζύγου του. 



