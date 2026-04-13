Αντετοκούνμπο για Ρίβερς: «Είναι σοκ για εμένα η αποχώρηση του»
Δεν πίστευε στην είδηση της αποχώρησης του Ντοκ Ρίβερς από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε την έκπληξη του αλλά και την απογοήτευσή του στο άκουσμα της είδησης πως ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε
“Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα. Αλλά, έχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του. Ωστόσο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια”.
"Shock to me"— Jeff Skversky (@JeffSkversky) April 13, 2026
- Bucks star Giannis Antetokounmpo tells me he’s shocked to hear report Doc Rivers is OUT as Head Coach and had not heard the news
He calls Rivers an “incredible coach”
Giannis says he is immediately going to call Rivers after losing to the Sixers pic.twitter.com/M374LXJaDM