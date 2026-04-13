Εντυπωσιακός ο Πουλακίδας στο κλείσιμο της regular season (vid)

Onsports Team

Ο Τζον Πουλακίδας ολοκλήρωσε την regular season του NBA με τον καλύτερο τρόπο, καθώς πραγματοποίησε career high στη νίκη των Μάβερικς κόντρα στους Μπουλς.

Οι Μάβερικς επικράτησαν 149-128 των Μπουλς στο Ντάλας στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ, με τις δύο ομάδες να μένουν εκτός συνέχειας.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζον Πουλακίδας, ο οποίος απέναντι στο Σικάγο πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας. Συγκεκριμένα, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του παιχνιδιού με 28 πόντους στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε.

Αυτό ήταν το πιο παραγωγικό του παιχνίδι με 8/16 τρίποντα, 1/2 δίποντα και 2/3 βολές. Επιπλέον είχε τέσσερις ασίστ, δύο ριμπάουντ, ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο.

