Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εντυπωσιακός ο Πουλακίδας στο κλείσιμο της regular season (vid)
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 12:41
Ο Τζον Πουλακίδας ολοκλήρωσε την regular season του NBA με τον καλύτερο τρόπο, καθώς πραγματοποίησε career high στη νίκη των Μάβερικς κόντρα στους Μπουλς.

Οι Μάβερικς επικράτησαν 149-128 των Μπουλς στο Ντάλας στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ, με τις δύο ομάδες να μένουν εκτός συνέχειας.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζον Πουλακίδας, ο οποίος απέναντι στο Σικάγο πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας. Συγκεκριμένα, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του παιχνιδιού με 28 πόντους στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε.

Αυτό ήταν το πιο παραγωγικό του παιχνίδι με 8/16 τρίποντα, 1/2 δίποντα και 2/3 βολές. Επιπλέον είχε τέσσερις ασίστ, δύο ριμπάουντ, ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved