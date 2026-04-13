NBA: Τα αποτελέσματα της τελευταίας βραδιάς και τα ζευγάρια σε playoffs και play in

Onsports Team

H regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και πλέον όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στα play in και τα playoffs.

To NBA τώρα ξεκινάει. Η κανονική περιόδος ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στα ζυεγάρια που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε play in και playoffs σε Ανατολή και Δύση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σέλτικς-Μάτζικ 113-108

Καβαλίερς-Γουίζαρντς 130-117

Πέισερς-Πίστονς 121-133

Χιτ-Χοκς 143-117

Νικς-Χόρνετς 96-110

Σίξερς-Μπακς 126-106

Ράπτορς-Νετς 136-101

Μάβερικς-Μπουλς 149-138

Ρόκετς-Γκρίζλις 132-101

Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 132-126

Θάντερ-Σανς 103-135

Σπερς-Νάγκετς 118-128

Λέικερς-Τζαζ 131-107

Κλίπερς-Γουόριορς 115-110

Μπλέιζερς-Κινγκς 122-110

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Δύση

Θάντερ- Νικητής του Ηττημένου Σανς/Μπλέιζερς με νικητή Κλίπερς-Γουόριορς

Σπερς-Νικητής Σανς/Μπλέιζερς

Νάγκετς-Τίμπεργουλβς

Λέικερς-Ρόκετς

Ανατολή

Νάγκετς-Νικητής του Ηττημένου Σίξερς/Μάτζικ με νικητή Χόρνετς/Χιτ

Σέλτικς-Νικητής Σίξερς/Μάτζικ

Νικς-Χοκς

Καβαλίερς-Ράπτορς