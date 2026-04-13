NBA: Τα αποτελέσματα της τελευταίας βραδιάς και τα ζευγάρια σε playoffs και play in
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 10:01
NBA

H regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και πλέον όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στα play in και τα playoffs. 

To NBA τώρα ξεκινάει. Η κανονική περιόδος ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στα ζυεγάρια που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε play in και playoffs σε Ανατολή και Δύση. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

Σέλτικς-Μάτζικ 113-108 

Καβαλίερς-Γουίζαρντς 130-117 

Πέισερς-Πίστονς 121-133 

Χιτ-Χοκς 143-117 

Νικς-Χόρνετς 96-110 

Σίξερς-Μπακς 126-106 

Ράπτορς-Νετς 136-101 

Μάβερικς-Μπουλς 149-138 

Ρόκετς-Γκρίζλις 132-101 

Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 132-126 

Θάντερ-Σανς 103-135 

Σπερς-Νάγκετς 118-128 

Λέικερς-Τζαζ 131-107 

Κλίπερς-Γουόριορς 115-110 

Μπλέιζερς-Κινγκς 122-110 

 

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs: 

Δύση 

Θάντερ- Νικητής του Ηττημένου Σανς/Μπλέιζερς με νικητή Κλίπερς-Γουόριορς 

Σπερς-Νικητής Σανς/Μπλέιζερς 

Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 

Λέικερς-Ρόκετς 

Ανατολή 

Νάγκετς-Νικητής του Ηττημένου Σίξερς/Μάτζικ με νικητή Χόρνετς/Χιτ 

Σέλτικς-Νικητής Σίξερς/Μάτζικ 

Νικς-Χοκς 

Καβαλίερς-Ράπτορς 



