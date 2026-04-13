NBA: Τα αποτελέσματα της τελευταίας βραδιάς και τα ζευγάρια σε playoffs και play in
To NBA τώρα ξεκινάει. Η κανονική περιόδος ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στα ζυεγάρια που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε play in και playoffs σε Ανατολή και Δύση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Σέλτικς-Μάτζικ 113-108
Καβαλίερς-Γουίζαρντς 130-117
Πέισερς-Πίστονς 121-133
Χιτ-Χοκς 143-117
Νικς-Χόρνετς 96-110
Σίξερς-Μπακς 126-106
Ράπτορς-Νετς 136-101
Μάβερικς-Μπουλς 149-138
Ρόκετς-Γκρίζλις 132-101
Τίμπεργουλβς-Πέλικανς 132-126
Θάντερ-Σανς 103-135
Σπερς-Νάγκετς 118-128
Λέικερς-Τζαζ 131-107
Κλίπερς-Γουόριορς 115-110
Μπλέιζερς-Κινγκς 122-110
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:
Δύση
Θάντερ- Νικητής του Ηττημένου Σανς/Μπλέιζερς με νικητή Κλίπερς-Γουόριορς
Σπερς-Νικητής Σανς/Μπλέιζερς
Νάγκετς-Τίμπεργουλβς
Λέικερς-Ρόκετς
Ανατολή
Νάγκετς-Νικητής του Ηττημένου Σίξερς/Μάτζικ με νικητή Χόρνετς/Χιτ
Σέλτικς-Νικητής Σίξερς/Μάτζικ
Νικς-Χοκς
Καβαλίερς-Ράπτορς