Αντετοκούνμπο: «Ασέβεια αυτό που μου κάνουν οι Μπακς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μη ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας του Μιλγουόκι με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν έχει κάποια προσφορά από την ομάδα των Μπακς, για νέο συμβόλαιο.

Μετά το τέλος της regular season ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο «Milwaukee Journal Sentinel» και αναφέρθηκε στο μέλλον του στον οργανισμό. Τόνισε πως δεν γνωρίζει αν είναι το τελευταίο του παιχνίδι και την ίδια στιγμή έκανε γνωστό πως τα «Ελάφια» δεν του έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο.

«Δεν ξέρω, δεν το αποφασίζω εγώ. Θα δούμε» απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν είναι το τελευταίο του ματς με τους Μπακς.

Και συνέχισε: «Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 7-8 μήνες. Είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει προσφορά για να υπογράψει. Δεν μου έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο. Αν υπάρξει πρόταση, θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου. Αν δεν υπάρξει, θα πρέπει να συγκεντρωθώ στο πώς να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ για να κάνω όσα κάνω».