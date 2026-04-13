Μιλγουόκι Μπακς: Τέλος ο Ντοκ Ρίβερς
Παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί ο Ντοκ Ρίβερς μετά το πέρας μιας ολοκληρωτικά απογοητευτικής σεζόν.
Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης των Μπακς με τους Σίξερς, έγινε γνωστό ότι ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας από το Μιλγουόκι, που ξεκινάει πλέον την αναζήτηση για νέο προπονητή.
Οι Μπακς για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έμειναν εκτός playoffs και το καλοκαίρι αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές στον οργανισμό των Μπακς με την αρχή να γίνεται από την θέση του προπονητή.
A summer of change begins for the Bucks as Rivers exits at 97-103 across three seasons in Milwaukee -- two first-round exits and missing the playoffs and play-in this year. The Bucks will pay out Rivers on his eight-figure salary for the final year on his deal in 2026-27. https://t.co/lrycwExcGG— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026