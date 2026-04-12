NBA: Το πρόβλημα του Γιόκιτς που τον αφήνει εκτός Σπερς και ίσως εκτός... βραβείων

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νίκολα Γιόκιτς στο ματς των Νάγκετς κόντρα στους Σπερς, με τον Σέρβο σταρ να κινδυνεύει να μείνει εκτός βραβείων.

Η συμμετοχή του Νίκολα Γιόκιτς στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου των Νάγκετς κόντρα στους Σπερς βρίσκεται στον “αέρα”, πράγμα το οποίο επηρεάζει τη διεκδίκηση των ατομικών βραβείων.

Σε περίπτωση που θα απουσιάσει από το ματς, ο Σέρβος σούπερ σταρ θα μείνει εκτός κούρσας των φετινών βραβείων, καθώς δεν θα καταφέρει να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 65 αγώνων.