ΝΒΑ: Ο Λεμπρόν συνεχίζει να γράφει ιστορία
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 13:56
Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που ξεπέρασε τους 12.000 πόντους. 

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήρα μία άνετη νίκη κόντρα στους Φοίνιξ Σανς με 101-73 και ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε και πάλι τα δικά του γράφοντας ιστορία. 

Ο «Βασιλιάς» τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μοίρασε 12 ασίστ. Με αυτές τις τελικές πάσες έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που ξεπερνάει τις 12.000 ασίστ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λεμπρόν είναι τέταρτος στην σχετική λίστα με 12.010 ασίστ. Μπροστά του βρίσκεται ο Τζέισον Κιντ με 12.091 και ακολουθεί ο Κρις Πολ με 12.552. Τέλος, στην κορυφή είναι ο Τζον Στόκτον με 15.806 ασίστ.

 


