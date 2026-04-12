Σμαρτ για την επιστροφή του: «Ένιωσα υπέροχα»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά από τους συνεχόμενους τραυματισμούς είχαν και μία θετική είδηση, καθώς ο Μάρκους Σμαρτ επέστρεψε στα παρκέ.

Ο Αμερικανός ήταν εκτός με πρόβλημα στον δεξί του αστράγαλο και έκανε το comeback ενάντια στους Φοίνιξ Σανς. Όπως ήταν λογικό, είχε περιορισμένο χρόνο (18:03) και τελείωσε με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ και μετά το τέλος του αγώνα ανέφερε:

«Ήταν αρκετά αγχωτική περίοδος. Έβλεπα τους συμπαίκτες μου στο παρκέ και δεν μπορούσα να βοηθήσω, ειδικά με το πως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε τραυματίες. Ήταν δύσκολο, αλλά όλοι στον οργανισμό, οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι με υποστήριξαν. Κανείς δεν με ανάγκασε να βιαστώ, μου έδωσαν τον χρόνο μου, μου είπαν να επιστρέψω όταν είμαι έτοιμος. Δεν υπήρξε βιασύνη. Με το προπονητικό επιτελείο κάναμε ό,τι είναι δυνατόν κάθε μέρα για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, φροντίζοντας παράλληλα να μην παραμελήσουμε άλλα θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έξαρση στον αστράγαλο και να βρεθούμε πάλι στο σημείο εκκίνησης. Έτσι, αισθανθήκαμε ότι περάσαμε όλες τις δοκιμασίες, εξετάσαμε όλες τις λεπτομέρειες και όλα ήταν εντάξει για να βγω στο γήπεδο και να δοκιμάσω. Σήμερα ένιωσα υπέροχα, οπότε θα πρέπει να επιστρέψω ξανά στο γήπεδο την Κυριακή».