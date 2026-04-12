ΝΒΑ: Οι Σέλτικς ανακοίνωσαν τον Μπάντον
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 11:28
ΝΒΑ: Οι Σέλτικς ανακοίνωσαν τον Μπάντον

Στους Μπόστον Σέλτικς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάλανο Μπάντον.

Οι Μπόστον Σέλτικς ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν τον Ντάλανο Μπάντον ενόψει των play-offs. Ο οργανισμός δεν έκανε γνωστό την διάρκεια του συμβολαίου, με τον Μάικλ Σκότο να κάνει λόγο για διετές συμβόλαιο.

Ο Μπάντον έχει αγωνιστεί σε Τορόντο Ράπτορς, Μπόστον Σέλτικς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Λος Άντζελες Κλίπερς και σε 221 ματς στο ΝΒΑ έχει κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 14,3 λεπτά στο παρκέ.



